Парламент Швеции впервые вынес вотум премьер-министру

Парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену.

Как сообщает РИА Новости, за это решение проголосовал 181 депутат, против – 168​​​. У Левена теперь есть неделя для того, чтобы назначить новые выборы или уйти в отставку.

Причиной политического кризиса стало предложение кабинета министров ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. После этого "Левая партия" Швеции заявила, что утратила доверие к правительству. Ее поддержали "Шведские демократы", "Христианские демократы" и "Умеренная коалиционная партия".

Возможность вынесения вотума недоверия содержится в конституции Швеции с 1974 года. С тех пор риксдаг 11 раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом, Левен стал первым премьером истории, которому вынесен вотум недоверия.