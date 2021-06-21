"Опасные кусочки": на Ямале ждут падения частей ракеты "Союз-2"

На территории Ямальского района упадут отделяющиеся части ракеты-носителя "Союз-2". Об этом сообщает ГТРК "Ямал" в эфире "Россия-1" и "Россия 24".

Пуст ракеты запланирован 25 июня с космодрома "Плесецк". Районы возможного падения фрагментов "Союза-2" уже определены. Предполагается, что части ракеты приземлятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, а также селом Панаевск и факторией Хадаты-Яха. Эти районы объявлены временно опасными на период с 25 по 30 июня, так как резервные даты пуска – с 26 по 30 июня.

Власти уверяют, что несмотря на необходимые меры безопасности, населенным пунктам ничего угрожать не будет. Подобные мероприятия на территории района проводятся более 20 лет.

Известно, что перед пуском ракеты район падения будет обследован.