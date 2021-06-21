В затопленный Крым отправились московские специалисты Роспотребнадзора

Московские специалисты Роспотребнадзора отравились в Крым, чтобы исследовать воду и условия проживания людей после наводнения.

Как заявили в ведомстве, контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией осуществляется круглосуточно. Специалисты следят за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, питьевую воду проверяют каждые два часа. По состоянию на 8:00 21 июня обстановка стабильная, пробы питьевой воды и пищевых продуктов соответствуют требованиям.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты. Реки вышли из берегов, затопив улицы и дома. Спасатели эвакуировали почти 1,8 тысячи человек, были перебои с энерго- и водоснабжением.