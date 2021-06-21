Прибыль от продажи тамбовского мяса за рубеж превысила 33 миллиона долларов

По состоянию на 6 июня экспорт мяса в Тамбовской области превысил 33 миллиона долларов США. Это на 63% больше уровня прошлого года. Об этом сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24" со ссылкой на данные Минсельхоза России.

Отмечается, что чаще всего тамбовское мясо импортируют Беларусь, Украина и Вьетнам. Большим спросом пользуется свинина – примерно 65% от общего количества.

Помимо этого, Тамбовская область экспортирует и растительное масло. К началу июня рост экспорта этого продукта составил 32%. За шесть месяцев область экспортировала масла на 10,5 миллиона долларов США.