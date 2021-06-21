"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" поступят в гражданский оборот после 25 июня. Препарат является первым компонентом "Спутника V", вводится однократно и может использоваться для ревакцинации.

"Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок", – сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4% с 28 дня после введения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "Спутником Лайт" будут прививать мигрантов.

Вакцина зарегистрирована в Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине, Монголии и Бахрейне.