Невыспавшийся мужчина всыпал ремня шумящим в 6 утра девушкам

Три девушки пострадали от ремня мужчины, хотевшего спать. Инцидент произошел в Челябинске в ранее воскресное утро.

Девушки, по словам очевидцев, около 5 утра, припарковали автомобиль, разложили на капоте снедь, достали кальян и включили музыку с нецензурными песнями.

В определенный момент из окна выглянул местный житель, резко потребовал вести себя тихо, однако наткнулся на вызывающий ответ.

Недолго думая, мужчина вышел, вооружившись ремнем, и крепко всыпал своим обидчицам, которые теперь жалуются на синяки. Как минимум, одна из пострадавших написала заявление в полицию.

За побитых девушек вступилась челябинская блогерша, которая с использованием обсценной лексики объяснила своим подписчикам, что никакого особого шума не было. "С чего вы вообще взяли, что кто-то слушал музыку, что кто-то орал, по вашему мнению люди не могут стоять и спокойно разговаривать?" — сказала она, возмутившись нападением.

В свою очередь, пользователи сети нашли на странице в "Инстаграме" одной из побитых девушек фрагменты их утренних развлечений. На опубликованных кадрах подруги подпевают песням, слушая их в машине.

Пресс-служба ГУ МВД ответила на запросы местных изданий и сообщила, что по факту происшествия проводится проверка.