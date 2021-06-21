В Смоленскую область незаконно пытались ввезти опасные яблоки и томаты

В Смоленской области на автодороге таможенники задержали две партии товаров из списка запрещенных продуктов. Они перевозились на двух грузовых автомобилях, принадлежащих белорусским перевозчикам. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В ходе осмотра грузовых отсеков в одном из автомобилей сотрудники таможни нашли яблоки весом около 20 тонн, упакованные в ящики без маркировки. Во второй машине обнаружили еще 20 тонн томатов.

При этом документы на груз, подтверждающие безопасность продуктов, водители предоставить не смогли. Выяснилось, что яблоки и помидоры пытались ввезти не только без документов, но и в условиях, которые негативно сказывается на качестве продукции.

В настоящий момент транспортные средства с грузом задержаны. Они будут переданы сотрудникам Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для принятия соответствующих решений, как в отношении продукции, так и самих перевозчиков.