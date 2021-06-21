"Все сложно": ситуация с подтоплениями в Ялте остается серьезной

По состоянию на 21 июня ситуация с масштабным подтоплением в городе Ялте остается сложной. Такую оценку ситуации дал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в Facebook. Об этом сообщает ГТРК "Таврида" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт (поселок городского типа – прим. ред) Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов", – рассказал глава полуострова.

Ранее Аксенов объявил в Большой Ялте дополнительные выходные дни. Жители выйдут на работу лишь 24 июня.

Напомним, в четверг, 17 июня на Крым обрушилась непогода. Сильные ливни вызвали наводнения. На востоке региона подтопило Керчь. Природная стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. В регионе действует режим ЧС.