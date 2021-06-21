В Ялте сохраняется режим ЧС. 22-23 июня объявлены выходными

В Ялтинском регионе 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. Такое решение приняли власти полуострова Крым в связи с наводнением. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как известно, на территории Крыма сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Он был введен после катастрофических подтоплений Керчи и Ялты. По некоторым улицам курорта до сих пор идет вода. По последней информации, ситуация на Парковом спуске в Кореизе и на улице Кривошты постепенно нормализуется.

С 23 июня сотрудники Министерства строительства и архитектуры Крыма приступят к анализу ситуации. Им предстоит определить те объекты инфраструктуры, которые необходимо восстановить в приоритетном порядке. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

В Керчи продолжается разборка завалов. Идет подсчёт размера компенсации для возмещения ущерба жителям. Выплаты обещают начать уже с завтрашнего дня.