Самолет рухнул во дворе жилого дома в Греции

Пилот и его пассажир заживо сгорели после крушения легкомоторного самолета на западе греческого полуострова Пелопоннес, сообщает CNN.

Воздушная машина вылетела из аэропорта города Месолонги, а рухнула во дворе жилого дома в деревне Хариа, что под Пиргосом. По данным очевидцем, самолет перед падением шел на малой высоте, а за ним оставался черный "хвост".

После крушения лайнер загорелся, после того, как его потушили, спасатели обнаружили обгоревшие тела двух человек. Жители дома не пострадали.

Пилот, по некоторым данным, налетал более 150 часов на этом воздушном судне.