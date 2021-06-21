Собаки набросились на игравших во дворе детей. Видео

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент нападения собак на детей, произошедшего в минувшую пятницу, 18 июня, в Волгограде.

На кадрах видно, как собаки, появившиеся из небольшой рощицы, атаковали нескольких малышей, игравших на площадке во дворе.

Очевидцы бросились на помощь детям, однако одно из животных, прежде чем обратиться в бегство, успело укусить маленькую девочку – повреждения оказались не слишком серьезными, и родители не стали обращаться за медицинской помощью.

СМИ, со слов местных жителей, сообщают, что это – не первый случай нападения бродячих собак в этом районе. Животные облюбовали территорию заброшенной автостоянки неподалеку и периодически делают оттуда вылазки.

Сейчас мать пострадавшего ребенка написала обращение в администрацию и надеется на то, что проблема с собаками, которые, по ее утверждению, чипированы, будет решена.