В центре Москвы фура врезалась в подземный переход. Видео

На Садово-Каретной улице в Москве фура потеряла управление, выскочила на встречную полосу, выехала на тротуара и остановилась, врезавшись ограждение подземного перехода.

Момент ДТП был опубликован столичным Дептрансом. Очевидец, в свою очередь, снял на видео работу экстренных служб: на кадры попало, как пострадавшего при эвакуации уронили из носилок на асфальт.

По предварительным данным, водителю грузовика стало плохо за рулем, именно его увезли с места происшествия в больницу.

Кроме него никто не пострадал.