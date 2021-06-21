Водителю, умершему за рулем, нельзя было въезжать в центр Москвы

Детали происшествия, которое случилось 21 июня на Садовом кольце, сообщает Департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале. По информации ведомства, водитель грузовика, к моменту выезда фуры на тротуар уже был мертв.

У водителя, совершившего выезд на тротуар, не был оформлен пропуск для проезда в зону Третьего транспортного кольца, он мог передвигаться только в зоне МКАД. Как фура оказалась в центре столицы, выясняют правоохранительные органы. На момент аварии груза в машине не было.

По предварительной информации, водитель умер от сердечной недостаточности еще до момента ДТП. Около 23:00 столичный Дептранс сообщил, что грузовик убрали с места происшествия, движение на участке восстановлено.