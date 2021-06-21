В вузах Российской Федерации началась приемная кампания

В российских вузах стартовала приемная кампания, причем в этом году – сразу в нескольких формах. Где пока позволяет эпидемиологическая обстановка – очно, в остальных – по почте и в электронном виде. Число направлений для подачи документов в каждом вузе увеличилось до 10, списки поступающих будут обновляться не один, а пять раз в день.

Из 12 тысяч абитуриентов Уральского федерального университета первым оказался тот, который нес документы через полстраны.

"Я из города Якутска. Об УрФУ знают у нас, что это очень уважаемый университет, который дает хорошие знания", – рассказывает абитуриент УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина Артур Халилов.

Абитуриент идущий – это теперь исчезающий вид. Пандемия коронавируса COVID-19 переводит на удаленку даже тех, кто туда не собирался.

"Лучше лично, потому что я могу поговорить с человеком, понять, куда он хочет больше поступать. Через личный кабинет это в современных реалиях, наверное, безопаснее", – объясняет преподаватель кафедры востоковедения УрФу, член приемной комиссии Екатерина Чекункова.

"Это диплом Всероссийской олимпиады школьников, который мне позволяет поступить", – объясняет одна из абитуриенток.

Приемная кампания в этом году выглядит именно так: зарегистрировался на сайте, отправил фото документов – и готово. Все вопросы – тоже онлайн.

Документы через интернет, по почте или лично принимают до 29 июля. В те же сроки пройдут дополнительные экзамены в вузах – тех, где они есть. А подать документы можно не на 15, как раньше, а сразу на 50 направлений. В один вуз – не больше десяти.

В университете имени Пирогова решили взять по-максимуму. Принимают и на новую кафедру фундаментальной медицины, и на кибернетику, которая и врачам нужна.

"Цифровизация науки, обработка результатов медико-биологических исследований, геномного секвенирования – все это ложится на плечи медицинских кибернетиков", – объясняет заместитель декана медико-биологического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Надежда Богуш.

А это уже не кафедра – целый новый университет. Филиал МГУ в Сарове наберет полсотни магистров из лучших вузов страны и даст им стипендию в 55 тысяч. А через два года сюда смогут поступить и выпускники обычных школ.

"Мы развернемся в полную силу по подготовке специалистов будущего. Это теоретическая физика, ядерная физика, computer science. Вокруг образуется Центр физики и математики вместе с Академией наук, с Курчатовским институтом", – рассказывает ректор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

МФТИ, Бауманка, Высшая школа экономики, РАНХиГС – почти все крупнейшие университеты теперь в онлайне. Кто-то принимает документы через суперсервис на сайте Госуслуг (тут одна анкета на все вузы), кто-то готовит собственные системы. Причем и для экзаменов тоже.

В МГУ так примут дополнительный внутренний экзамен. В нужный день и час зайти в эту "комнату" придется всем поступающим. Да еще обеспечить экзаменатору полный обзор.

"Он может попросить развернуть камеру, продемонстрировать комнату. На экзамене камера должна все время работать. Все пишется от руки для того, чтобы увидеть почерк", – отмечает директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Оригиналы документов после поступления, конечно, придется принести. Но чтобы этот визит в институт не стал единственным за год, будущим студентам дают совет.

"Если можно сделать прививку, тогда есть гарантия, что занятия будут в аудитории с профессором рядом. В противном случае это будет дистантная форма обучения. И те, и другие получат полную реализацию программ. Но все-таки хочется постоять у доски с профессором", – говорит ректор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

А для многих личное присутствие – необходимость. Акушерство и актерство, к примеру, не потерпят удаленки.