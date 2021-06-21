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Ситуация в Донбассе 1 час назад

21 июня 2021 20:51

При обстрелах в Донбассе погибли военнослужащие ДНР


EPA

В результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины были убиты несколько военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Трое человек погибли и еще один пострадал в районе поселка Лозовое, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. Еще один военнослужащий ДНР был убит, а четверо ранены, при обстреле санитарного автомобиля, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о гибели пяти милиционеров Луганской народной республики в ходе нападения диверсионной группы украинских силовиков.

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