При обстрелах в Донбассе погибли военнослужащие ДНР

В результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины были убиты несколько военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Трое человек погибли и еще один пострадал в районе поселка Лозовое, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. Еще один военнослужащий ДНР был убит, а четверо ранены, при обстреле санитарного автомобиля, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о гибели пяти милиционеров Луганской народной республики в ходе нападения диверсионной группы украинских силовиков.