Украинских солдат обстреляли близ Нью-Йорка

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в результате боестолкновений у поселка городского типа Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области (находится на территории, подконтрольной Украине).

По сообщению пресс-службы штаба операции Объединенных сил, в течение суток 12 сентября украинские военнослужащие попали под обстрел трижды. Их позиции обстреливались из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия, применялся противотанковый ракетный комплекс. Украинские силовики во всех случаях открывали ответный огонь.

Поселок Нью-Йорк в Донбассе был переименован решением Верховной рады Украины от 1 июля. Ранее он назывался Новгородское. Представление в парламент внесла Донецкая областная военно-гражданская администрация, а инициатива исходила от местных жителей, которые просили вернуть их поселку историческое название.

Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами (протестанская секта), которых пригласила в Россию императрица Екатерина II, пишет "Интерфакс".