Второй боец ДНР скончался после террористической атаки ВСУ на Донецк

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что 11 декабря умер второй военный, пострадавший в результате украинского теракта.

Как сообщалось ранее, украинские силовики отправили на Донецк БПЛА типа "Валькирия". Он должен был взорваться в районе городской больницы № 21, но правоохранительные органы ДНР сумели посадить дрон в жилой застройке поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка.

Взрывное устройство сдетонировало при попытке деактивации. Один военнослужащий погиб на месте, второй был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Несмотря на все усилия врачей, боец скончался, сообщает РИА Новости.