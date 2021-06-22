Три человека погибли в результате стрельбы в Колорадо

В понедельник 21 июня в популярном торгово-развлекательном районе города Арвада злоумышленник открыл стрельбу. Два человека, включая ветерана полиции, погибли от смертельных ранений. В перестрелке был убит и сам нападавший. О происшествии сообщает Сolorado Sun.

По предварительным данным, стрельба началась, когда после звонка о подозрительном человеке на площадь Старого города прибыли полицейские. По свидетельствам очевидцев, на место происшествия съехалось не меньше ста правоохранителей.

Один из стражей порядка получил смертельные ранения при попытке задержать злоумышленника. Кроме того, погиб еще один человек, имя которого пока неизвестно. Стрелявший был уничтожен ответным огнем. Мотивы преступника и его личность пока не раскрыты. Идет расследование.