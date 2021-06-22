"Плохо играем. Слабые футболисты". Губерниев раскритиковал сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России от команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова проиграли в Копенгагене со счетом 1:4 и покинули турнир. Голы и лучшие моменты матча можно бесплатно посмотреть на медиаплатформе "Смотрим".

"Ух, 1:4! Остались бы в раздевалке в перерыве, – написал Губернив в Telegram. – А что думает товарищ Черчесов? Я больше года твердил: наигрывайте Сафонова основным, он нужен опытным на Евро. Офигенно наиграли.

Друзья, нашей консерватории нужны реформы! И хотелось бы услышать начальника транспортного цеха. Футболисты сборной Дании, мои вам аплодисменты! Вы крутые!

И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной. В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а, точнее, антифутбол был еще сносным. А потом, все как всегда. Вообще без шансов!", – подытожил журналист.

Напомним, по итогам трех матчей в группе "В" первое место с девятью очками заняла Бельгия, на второе строчке расположилась Дания (3 очка). Обе эти команды напрямую вышли в плей-офф турнира. Финляндия (3) стала третьей, а сборная России (3) – четвертой.