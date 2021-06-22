Евро-2020. Сборная Дании отправила россиян домой

Российская сборная не сумела добиться нужного результата в заключительном матче группы "В" на чемпионате Европы по футболу против датчан. Сборная Дании разгромила россиян со счетом 4:1. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен".

Хозяева поля вышли вперед на 38-й минуте. Миккель Дамсгор из-за пределов штрафной не отставил шансов Матвею Сафонову.

Следующий гол случился уже после перерыва. На 59-й минуте Юссуф Поульсен воспользовался ошибкой Романа Зобнина и в ближнем бою переиграл российского вратаря.

Вскоре подопечные Станислава Черчесова отыграли один гол. Артем Дзюба был точен с пенальти (70-я). Но последнее слово осталось за датчанами. Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле отправили еще два гола в ворота Сафонова.

Россияне заняли последнее место в турнирной таблице группы "В" и покинули турнир. Датчане с тремя очками оказались вторыми и вышли в плей-офф.