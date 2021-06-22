Кучеров повторил достижение Ягра и Лемье в плей-офф

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал одним из героев пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Нью-Йорк Айлендрес". Он трижды ассистировал партнерам и помог "молниям" добиться победы над соперником со счетом 8:0.

Кучеров уже восьмой раз за карьеру сделал три результативные передачи в игре плей-офф НХЛ. Таким образом, россиянин повторил достижение Яромира Ягра и Марио Лемье по этому показателю.

Рекорд в данной номинации принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки (28). Вторым идет Марк Мессье (12-я). Третье место делят Пол Коффи и Даг Гилмор (по 11).

Напомним, что "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" со счетом 8:0 и вышла вперед в серии – 3:2.