"Тампа" – "Айлендерс": у Василевского "сухарь", у Кучерова три паса

Очередную блестящую игру в плей-офф провел российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендрес" он отразил 21 бросок по своим воротам. "Молнии" победили "островитян" со счетом 8:0.

Партнер Василевского по команде Никита Кучеров отдал три результативные передачи. Еще один россиянин Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

В составе проигравших вратарь Семен Варламов отразил 13 из 16 бросков. Илья Сорокин сменил соотечественника после третьей пропущенной шайбы. В его активе 19 сейвов. Соперники пять раз огорчили россиянина.

У победителей дублем отметились Стивен Стэмкос (1-я и 26-я минуты) и Алекс Киллорн (16-я и 38-я). Также за "Тампу" отличились Янни Гурд (12-я), Ондржей Палат (36-я), Брейден Пойнт (42-я) и Люк Шенн (53-я).

Счет в серии стал 3:2 в пользу "молний". Следующая игра между "Тампой" и "Айлендрес" состоится 24 июня.