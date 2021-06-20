"Тампа" проиграла "Айлендерс" четвертый матч серии Кубка Стэнли

За океаном состоялся четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "островитян".

Хоккеисты из Нью-Йорка забили гостям из Тампы три шайбы подряд в течение первых двух периодов. Авторами голов стали Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. "Молнии" же смогли сократить отставание до минимума благодаря точным броскам Брейдена Пойнта и Тайлера Джонсона. Но на большее их не хватило.

В составе победителей сыграл российский вратарь Семен Варламов, который отметился 28 отраженными бросками из 30 нанесенных по его воротам.

Одним результативным действием отличился российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, который провел на льду 21 минуту 30 секунд и отдал решающий пас на того же Джонсона. Его одноклубник Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 30. Михаил Сергачев сыграл 22.17, но завершил матч без набранных очков.