Тренер сборной Финляндии: горжусь тем, что мы опередили Россию на Евро-2020

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Бельгии.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0. Голы и лучшие моменты этого матча и других можно бесплатно посмотреть на медиаплатформе "Смотрим".

"У нас были хорошие моменты в ходе матча, – цитирует Канерву пресс-служба УЕФА. – Надо спросить себя – чего ты ждешь от матча против лучшей команды мира. Наша цель – развиваться, и мы усердно трудимся, чтобы стать лучше".

В параллельной встрече сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. Таким образом, Бельгия с девятью очками заняла первое место в группе "В", на второе строчке расположилась Дания (3 очка). Обе эти команды напрямую вышли в плей-офф.

Сборная Финляндии, которая впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы, стала третьей в квартете, а сборная России – четвертой.

"Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место", – подытожил Канерва.