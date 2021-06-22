Нападение медведя в Ергаках: туристов с места ЧП выводят спасатели

Подробности трагического происшествия в нацпарке "Ергаки" стали известны ГТРК "Красноярск", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Там накануне вечером от лап медведя погиб подросток.

Выяснилось, что местом встречи с хищником стал район озера Медвежье. Медведь сам вышел к лагерю туристов. В группе было 13 человек. От полученных травм на месте скончался 16-летний подросток. Еще один человек тоже получил травмы, но остался жив.

Прибывшие на место ЧП спасатели сейчас выводят туристов с маршрута. Впереди – около 8 километров пути. На месте происшествия ведет работы следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.