Афганистан под талибами. Что происходит в стране

Талибы казнили четырех командиров проправительственных сил, сообщают местные СМИ. Расправа состоялась на стадионе в городе Кандагар на юге страны.

Уточняется, что один из убитых был близок к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдуллу Раззаку.

Также стало известно о гибели трех человек, которые принимали участие в акциях протеста против движения "Талибан" (запрещено в России) в городе Джалалабаде.

Между тем талибы снова начали уничтожать культурные объекты. Очередной жертвой стал памятник лидеру шиитского ополчения Абдуле Али Мазари в городе Бамиане. По данным местных журналистов, монумент был взорван.

Мазари – воевал против талибов в 90-х годах. В 1995 году он был захвачен боевиками "Талибана" в Кабуле и убит. Его тело было сброшено с вертолета. В 2016 году правительство Афганистана присудило Мазари звание "Мученика национального единства".

Ранее сообщалось, что талибы сожгли парк развлечений, где они же сами катались на каруселях. Предполагается, что им не понравились игрушечные лошади: это запрещенные в исламе идолы.

Кроме того, боевики убили несколько женщин, которые якобы вышли на улицу без бурки.

На этом фоне паранджа во всем Афганистане подорожала в 10 раз, пишет агентство ТАСС. Впрочем, представитель "Талибана" Сухаил Шахин утверждает, будто этот элемент одежды не обязателен, в отличии от хиджаба.

Напомним, талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистан Ашраф Гани бежал из страны.

Сейчас на севере Республики формируется сопротивление: создаются отряды из местного населения, а также из узбеков и хазарейцев. Каждое подразделение может насчитывать несколько тысяч ополченцев.