США портят отношения с Россией, не думая о последствиях

Американская администрация продолжает курс на ухудшение отношений с Россией, не задумываясь о последствиях. Так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции, введенные против компаний и судов из-за газопровода "Северный поток – 2".

Шаги Вашингтона Антонов назвал неконструктивными и выразил мнение, что они "вряд ли помогут укрепить глобальную стабильность" в непростое для всех государств время.

Санкции введены под надуманным предлогом, нарушают международное право и противоречат свободным рыночным отношениям, подчеркнул посол.

Действия американцев – лишь попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива. Вашингтон демонстрирует отсутствие воли к реализации того, о чем договорились Владимир Путин и Джо Байден в Женеве, заключил Антонов.