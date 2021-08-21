История любви следователя и вора

В Омской области СК РФ начал проверку в отношении своего сотрудника. Сообщается, что следователь вступила во внесудебные отношения с фигурантом уголовного дела о краже.

С рапортом об изъятии у нее уголовного дела женщина не обратилась. Тем временем обвиняемый – 22-летний местный житель – перестал являться на допросы, позже его и вовсе заподозрили в побеге. В итоге фигуранта задержали – его обнаружили в машине, принадлежавшей следователю.

Если вина сотрудницы Следкома будет доказана, ее ждет увольнение, а ее начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.