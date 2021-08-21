После встречи с Путиным Меркель назвала имя преемника

Преемником Ангелы Меркель станет председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Об этом сама канцлер сообщила, выступая в Берлине.

Впервые с 1994 года действующий канцлер не борется за свое переизбрание, отметила Меркель. Она также напомнила, что за 72 года своего существования партия более 50 лет выдвигала своих кандидатов.

Говоря о Лашете, канцлер отметила, что ценит его "внимание к достоинству людей" и "к строительству мостов между ними", передает РИА Новости.

В своей речи Меркель коснулась и ситуации в Афганистане. Она сообщила, что острой террористической угрозы из этой страны пока нет, и констатировала, что глобальной цели миссии достичь не удалось. Однако подводить какие-то итоги следует после завершения эвакуации.

21 августа в Берлине проходит предвыборное мероприятие ХДС/ХСС. 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера. Ранее Меркель заявила, что планирует уйти из политики после этих выборов.

Накануне Меркель побывала в Москве с прощальным визитом. Канцлер ФРГ встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров российский лидер заявил, что в России всегда будут рады приезду Ангелы Меркель, когда она покинет свой пост.