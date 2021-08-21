Путину пожаловались на Меньшикова

Уволенные из театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить деятельность худрука театра Олега Меньшикова и законность массового сокращения штатов в бюджетном учреждении. Письмо-обращение подписали 16 артистов, получивших уведомление о сокращении (всего сократить предполагается 29 человек). По их мнению, Меньшиков под предлогом оптимизации пытается уволить неугодных ему сотрудников, хотя в период пандемии театр получил от государства необходимую помощь. Авторы обращения сослались на некомпетентность худрука, пересмотревшего и сократившего репертуар и приглашавшего сторонних артистов при незанятости штатных.

Также инициативная группа просит обратить внимание, что с актерами, подпавшими под сокращение, в 2015 году были заключены бессрочные договоры с понижением категории (без уведомления об этом). В целом мера коснулась костяка "андреевской труппы" театра Ермоловой.

Ранее театр сообщил о сокращениях в связи с пандемией коронавируса, передает "Интерфакс".