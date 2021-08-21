Видели с мужчиной на вокзале. В Ивановской области пропал 10-летний мальчик

Следственный комитет Ивановской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Никиты. Последний раз мальчика видели с неизвестным мужчиной на вокзале Кинешмы. Как заявили в ведомстве, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. Об этом рассказала ГТРК "Ивтелерадио".

По версии правоохранителей, мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. Личность подозреваемого мужчины установлена. Это 23-летний житель Республики Татарстан. Он временно находился в Кинешме, где, возможно, снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребенком.

В настоящее время продолжаются поиски ребенка. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).