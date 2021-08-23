Скандал в благородном семействе: принц Гарри вынудил бабушку нанять адвокатов

Елизавета II наняла адвокатов для защиты от внука Гарри. Отказавшийся от королевской жизни принц заявил, что намерен выпустить откровенные мемуары о жизни семьи. Это сообщение потрясло британский престол. Ведь Гарри и его жена Меган Маркл уже вываливали в прессу свои обиды и подробности трудных отношений.

На этот раз королева намерена подать иск о клевете против своего внука, если тот по молодости лет и короткой памяти вздумает болтать лишнего о скелетах в шкафах Букингемского дворца.

Ранее Елизавета II предпочитала не ввязываться в скандалы с родственниками, не обращая внимания на трескотню в СМИ. Но, видимо, всему есть предел. Отныне со своим внуком бабушке придется общаться через юристов.