Путин поручил вернуть детские пособия, списанные за долги

Успешная экономика должна постоянно подстраиваться под новые обстоятельства. На встрече с представителями "Единой России" Владимир Путин призвал адекватно реагировать на изменения, в том числе спровоцированные пандемией. Президент напомнил, что годовая инфляция сейчас выше февральского прогноза – 6 с половиной процентов вместо приблизительно четырех. А значит необходимо принять дополнительные меры, чтобы поддержать наиболее незащищенные слои населения и замедлить рост цен. Тем не менее, подчеркнул, Владимир Путин, текущие действия правительства и Центробанка соответствуют сложившейся ситуации.

Помимо стоимости продуктов еще одна чувствительная для населения тема – единовременные выплаты к школе. К 13 августа по 10 тысяч рублей успели получить родители почти 19 с половиной миллионов детей. Однако, по словам замминистра труда Ольги Баталиной, не все смогли воспользоваться деньгами. В некоторых случаях они без ведома граждан ушли на погашение займов.

Баталина объяснила, что изымать эти средства за долги в рамках исполнительного производства запрещено. Но страдают, как раз те, кто исправно платит по кредитам. Дело в том, что зачастую банк предусматривает в договоре возможность автоматического списания определенной суммы раз в месяц. А у большинства семей обычно один основной счет, куда поступают и зарплата, и социальные выплаты. Президент поручил скорректировать нормы закона, чтобы такие ситуации не повторялись, а списанные деньги вернуть.

"Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают, так, в автоматическом режиме, то нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули. Вот когда Дума соберется, подумайте над принятием нормативного акта, я и с правительством переговорю. И если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо их реально защитить", – сказал президент.