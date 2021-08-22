Выплаты, налоги и ужасы: выступление Владимира Путина

Президент 22 августа встретился с представителями "Единой России", В своем выступлении глава государства коснулся широкого спектра тем – от ситуации в Афганистане до предстоящих думских выборов. Однако во главе угла – социальная повестка.

Выплаты и поддержка

Все военные по итогам 2021 года получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей, сообщил Путин. Пенсионерам президент предложил дополнительно разово выплатить по 10 тысяч рублей – на эти цели, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

Путин также заявил, что социальные выплаты должны быть защищены от любых списаний за долги. Если же деньги списывают автоматически, "нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули".

Рост цен в нашей стране составляет 6,5% по году, сообщил Путин. При этом правительство и Центробанк предпринимают действия по снижению инфляции. Перед ними стоит задача вернуть показатель к запланированному уровню. Уровень инфляции, подчеркнул президент, не должен отражаться на дополнительных выплатах.

Новому составу Госдумы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми – до окончания школы. Кроме того, Путин попросил единороссов обратить внимание на компенсации инвалидам, купившим средства реабилитации. Кроме того, следует подумать о создании условий для людей с ограниченными возможностями, желающих работать. Кроме того, следует обратить внимание на развитие безбарьерной среды.

Вакцинация

В ходе встречи президент не мог не затронуть тему пандемии. Экономика России практически вернулась на докризисный уровень, однако большой ущерб нанесли введенные из-за коронавируса локдауны.

Чтобы не допустить повторения, следует продолжить вакцинацию населения. Именно вакцинация, по словам президента, – лучший способ побороть ковид.

Продолжение вакцинации населения "будет отражаться на экономике, на рабочих местах, загрузке предприятий, на доходах наших граждан".

Межбюджетные отношения

Президент согласился с идеей депутата Андрея Макарова провести Госсовет по налогам и формированию бюджета.

Депутат отметил, что в России сложилась сложная ситуация по межбюджетным отношениям, из-за которых регионы могут терять миллиарды рублей. Он сообщил, что по этому поводу "есть очень серьезный пакет предложений".

Путин ответил, что этот вопрос обсуждается постоянно. Кроме того, межбюджетные отношения важны не только для соответствующего уровня субсидий и дотаций, но и для создания собственной финансовой базы.

"И нужно подготовить тот Госсовет, о котором вы сказали. И на правительственном уровне, на уровне Минфина, регионального руководства", – добавил он.

Также Путин согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году. Чем меньше административного давления на бизнес, тем лучше, считает президент, но нужно учитывать и вопрос безопасности потребителей.

Образование

Путин призвал использовать все возможности дистанционного образования, однако указал, что этот формат не заменит традиционное обучение с непосредственным участием педагогов.

"Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота", – подчеркнул президент.

Он также предложил использовать опыт и идеи центра "Сириус", который работает с одаренными детьми, во всей школьной системе. Глава государства также выразил надежду, что внедрение цифровых технологии разгрузит учителей от излишней отчетности.

Экология

В вопросах экологии не стоит ограничиваться 12 городами с самой тяжелой ситуацией. Средства на экологию выделяются, по некоторым направлениям работа идет опережающим темпом.

Улучшение экологической ситуации в стране должно затронуть всю экономику. Это огромная работа, и она, подчеркнул президент, финансово обеспечена. "Нужно только смотреть за тем, чтобы все исполнялось ритмично и в срок", – добавил он.

Развитие Сибири

"Будущее России должно прирастать Сибирью", – заявил Путин, поэтому следует подготовить предложения по развитию сибирских регионов.

"С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась", – подчеркнул президент, отметив, что с точки зрения климата и инфраструктуры регион лучше приспособлен для развития.

Президент также напомнил, что глава Минобороны Сергей Шойгу, родившийся в Сибири, является активным сторонником ее развития "и даже локомотивом этого проекта".

Афганские ужасы

Ужасы, которые происходят сейчас в Афганистане, не так давно наблюдались и в России, и возвращения того, что было в 90-х и в середине нулевых, когда "фактически шли боевые действия на Северном Кавказе", в РФ не хотят.

Россия не хочет, чтобы в стране под видом беженцев из Афганистана появлялись боевики, поэтому вопрос с беженцами будет приоритетен для МИД.

И именно по этой причине Россия работает по сирийскому направлению, пояснил Путин: "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана".

Реальные обещания

Все обещания "Единой России" должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и максимально эффективны, подчеркнул Путин.

Второй этап съезда "Единой России" пройдет 24 августа – там будет утверждена народная программа, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

По материалам ТАСС, РИА Новости, "Интерфакс"