Байден: миссия США в Афганистане завершится, когда будут достигнуты наши цели

Джо Байден рассчитывает завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, американский лидер заявил, что соблюдение сроков зависит от координации с Кабулом. При этом президент США поручил составить планы по возможному изменению сроков эвакуации.

Джен Псаки подчеркнула: во время встречи с лидерами G7 президент США Джо Байден сообщил, что американская миссия в Кабуле завершится, когда будут достигнуты цели Соединенных Штатов. Это ключевой фактор, заявила Псаки, добавив, что США "работают в темпе, чтобы успеть к 31 августа".

За последние девять дней Штаты помогли эвакуировать 57 тысяч человек, и это число растет каждый день. Внимание администрации президента сосредоточено на эвакуации американцев, граждан третьих стран и тех граждан Афганистана, которые являются нашими союзниками.

Джен Псаки отметила: президент Байден также дал понять, что с каждым днем растет террористическая угроза для американских войск.

Новые власти Афганистана запретили вывоз долларов и предметов старины с территории страны. В распоряжении говорится, что любое перемещение ценностей не допускается ни по суше, ни по воздуху. Представители движения "Талибан" (запрещено в России) предупредили, что в случае изъятия любого из этих предметов перевозчики будут привлечены к ответственности.