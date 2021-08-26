ЦРУ уже тайно вывозит американцев из Афганистана

По данным The Wall Street Journal, для вывоза из Афганистана американцев, которые находятся за пределами Кабула, широко используются оставшиеся в стране военные вертолеты. Такие операции проводятся в спешном порядке, поскольку времени на эвакуацию остается все меньше.

Правда, сколько дней на самом деле осталось, чтобы спасти всех желающих в США, точно не знает никто. Только позавчера президент Байден объявил, что он не намерен нарушать крайний срок окончания операции в Афганистане – 31 августа. А уже сегодня глава Госдепартамента заявляет обратное.

"Позвольте мне прояснить: нет крайнего срока для нашей работы по оказанию помощи любым оставшимся американским гражданам, которые решат уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас в течение всех этих долгих лет. Эти усилия будут продолжаться каждый день и после 31 августа", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем временем в Афганистане остаются около полутора тысяч американцев. В Вашингтоне говорят, что угроза для их жизни растет.

Генсек НАТО предупредил о серьезных рисках терактов вблизи аэропорта Кабула. Схожее заявление сделали и в британском МИД. Там призвали подданных королевства избегать зоны вблизи аэропорта. В то же время официальный представитель Пентагона утверждает, что Соединенные Штаты пока не собираются расширять флот коммерческих самолетов для эвакуации людей из Афганистана.