Эвакуация из Афганистана: американцы продают места на спасительные рейсы за 6500 долларов

Вооруженные силы США и ЦРУ проводят тайные операции по вывозу из Афганистана американцев, которые находятся за пределами аэропорта Кабула, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания для этого широко используют оставшиеся в стране военные вертолеты.

Операции проводят в спешном порядке, поскольку времени на эвакуацию все меньше. Правда сколько именно дней осталось, чтобы спасти всех желающих, в США похоже не знает никто. Только позавчера президент Байден объявил, что не намерен нарушать крайний срок окончания операции в Афганистане – 31 августа. А уже сегодня глава Госдепартамента заявил обратное

"Позвольте мне прояснить: нет крайнего срока для нашей работы, по оказанию помощи любым оставшимся американским гражданам, которые решат уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас в течение всех этих долгих лет. Эти усилия будут продолжаться каждый день и после 31 августа", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Афганистане остаются около полутора тысяч американцев. В Вашингтоне говорят, что угроза для их жизни растет. Генсек НАТО предупредил о рисках терактов у аэропорта Кабула. Схожее заявление сделали и в британском МИДе – там призвали подданных Королевства избегать зоны вблизи аэропорта.

В то же время официальный представитель Пентагона утверждает, что США пока не собираются расширять флот коммерческих самолетов для эвакуации людей из Афганистана. Зато открывается широкий простор для так называемых частных спасательных операций. Бывший морской котик, американский оборонный подрядчик Эрик Принс, известный идеей создания частной армии на Украине, без стеснения рассказывает, что предлагал людям места в зафрахтованном самолете из Кабула по цене 6500 долларов с человека. История в США возмутила многих, прокомментировать ее попросили даже пресс-секретаря белого дома.

"Не могли бы вы конкретно прокомментировать действия Эрика Принса, который уже заработал много денег на афганском конфликте, и теперь, в эти последние дни, он снова, по сути, эксплуатирует беду людей для получения прибыли. Я имею в виду, какова позиция администрации, что это происходит, когда вы вывозите людей бесплатно?" – спросили журналисты у Джен Псаки.

"Я не думаю, что какой-либо человек, у которого есть сердце и душа, поддержит действия по извлечению выгоды из агонии и боли людей, когда они пытаются покинуть страну и опасаются за свою жизнь", – ответила пресс-секретарь Белого дома.

Однако, проблема возникла не сейчас. Главный редактор WikiLeaks в интервью RT рассказал, что организация еще 11 лет назад публиковала материалы ЦРУ, дипломатические и военные документы, которые свидетельствовали о лжи и коррупции американцев в Афганистане. Но тогда никто не придавал этому значения.

"Триллионы долларов поступали в карманы чиновников американского военно-промышленного комплекса и в частные подрядные фирмы, которые наживались на этой бесконечной войне. Они якобы должны были тренировать афганскую полицию и военных. Однако деньги просто утекали не в те карманы. Иначе как коррупцией огромного масштаба это не назвать", – уверен главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

В итоге за 20-летний произвол американских чиновников в Афганистане, похоже будет расплачиваться Джо Байден. В свете последних событий рейтинг одобрения президента упал до 41%. Это самый низкий уровень за все время пребывания республиканца в Белом доме.