Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени сознался

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сознался в совершении преступления, об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По данным местных СМИ, 40-летний мужчина снимал помещение рядом с местом жительства своей жертвы. Девочка пропала 30 июня, ее тело, упакованное в мешок, было найдено лишь 19 августа на берегу озера Оброчное.

Школьница была похищена, изнасилована и убита. По предварительной информации, маньяк долгое время хранил останки своей жертвы по месту своего временного пребывания, и лишь когда подошел срок очередной арендной платы, избавился от тела и решил съехать.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия, мужчина дает показания.

Региональное УМВД опубликовало фрагмент видео с допроса подозреваемого, однако все личные данные, им озвученные, были скрыты в интересах следствия. Кроме того, полицейские сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми с тела жертвы.