Тюменский маньяк сознался в содеянном

В Тюмени задержанный по подозрению в совершении тяжелых преступлений начал давать признательные показания. Региональное УМВД опубликовало фрагмент допроса, на котором сорокалетний мужчина сознается в похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней Анастасии М.

Неделю назад тело убитого ребенка было обнаружено на берегу озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома, завернутое в пластиковые пакеты. Полиция тогда же сообщила, что имеет подозреваемого, чья машина была замечена недалеко от этого места. Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми с тела жертвы.

Одновременно с этим в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

На днях в эфире "России 1" прошел спецвыпуск ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", посвященный Насте Муравьевой и другим пропавшим в Тюмени детям. Он называется "Дети исчезают в полдень".