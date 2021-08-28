Отец и мать убитой Насти Муравьевой могут лишиться родительских прав

Отец и мать убитой в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой могут лишиться родительских прав. Соцзащита города подала соответствующий иск в суд, который, принимая решение, будет учитывать пожелания детей.

Кроме Насти в семье – еще трое детей в возрасте 8, 15 и 18 лет. Причем восьмилетний брат – близнец убитой девочки.

Отец детей сидел за убийство и вышел в 2019 году. Мать не принимала участия в воспитании детей с 2016 года. Опекуном была бабушка, однако, вернувшись из тюрьмы, отец подал заявление на возвращение детей ему.

Настя пропала 30 июня, тело ее было найдено 19 августа. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний Виталий Бережной. Его признания шокируют: выпив и приняв наркотики, он встретил девочку в подъезде, затащил домой, изнасиловал и убил. Тело он хранил у себя дома, а затем упаковал в коробку и спрятал на берегу озера.