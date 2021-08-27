Изнасилование и убийство девочки: "единорог" в "клетке"

В зал ленинского районного суда Тюмени Виталия Бережного доставили под усиленной охраной, в сопровождение пятерых полицейских. То ли правоохранители предполагали, что обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой попытается сбежать, толи опасались гнева горожан. Вероятный преступник постарался максимально скрыть свое лицо за медицинской маской и под капюшоном. Оказавшись на скамье в застекленном боксе Бережной уставился в одно точку, игнорируя все вопросы журналистов.

- Вы действительно принимали участие в поисках девочки?

- Как вы ее заманили?

- Ваша бывшая супруга собирается вас защищать, вы можете ей что-то передать?

40-летниц подсудимый – уроженец Сургута, он три года работал помощником участкового в городе Нягань. Но затем уволился и в 2015 году переехал в Тюмень, где в последнее время трудился сборщиком мебели.

Немаловажная деталь: предполагаемый детоубийца имеет высшее педагогическое образование. Возможно полученные знания помогли Бережному войти в доверие к восьмилетней девочке, которая пришла в его подъезд, чтобы поймать бесплатный вайфай.

"В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что находясь в алкогольном и наркотическом опьянении встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело малолетней он хранил в холодильнике несколько дней", – говорит Светлана Петренко руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России.

Чтобы избавиться от тела ребенка Бережной взял на работе в мебельном цехе большую коробку. На кадрах оперативного видео он показывает как сначала упаковал убитую девочку в сорок мусорных пакетов, затем перевязал металлической проволокой, после, дополнительно обмотал всё это еще несколькими рулонами пищевой плёнки, положил в ту самую коробку, а коробку в пакет. Жуткий сверток душегуб отнес к озеру и спрятал в камышах. Здесь редко появляются люди.

Пока полицейские и волонтеры прочесывали всю Тюмень, надеясь что девочка еще жива Бережной невзначай интересовался о ходе поисков и придавался веселью. Эту видеозапись вероятный убийца опубликовал через две недели после пропажи Насти. На нем он в костюме единорога с сигаретой в руках куражится со спутницей.

Естественно, что все эти шокирующие подробности никак не могли остаться без внимания во время избрания Валерию Бережному меры пресечения.

Суд принял во внимание данные о личности Бережного, то что он официально не работает, по месту регистрации не проживает, а значит может скрыться от следствия и суда, и арестовал Виталия Бережного на два месяца.

Из зала суда он под конвоем отправился в СИЗО. Пока Бережной будет коротать время в камере изолятора правоохранители проверят его на причастность к другим очень похожим по почерку не раскрытым преступлениям.

Тем временем родственники Насти Муравьевой готовятся к похоронам. Узнав, что у семьи нет денег один из местных коммерсантов взял на себя расходы на погребение. Прощание с девочкой должно состояться в субботу.