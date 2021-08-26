Необычайное тепло: синоптики предсказали погоду на уикенд и сентябрь

Сентябрьскую погоду прогнозируют в Москве на 26 августа. Будет облачно и с дождями. Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса, а в ночь на пятницу температура опустится до 13 градусов. В Подмосковье от 18 до 23, но ночью будет еще прохладнее: температура опустится в ночные часы до 10 градусов. Но даже не температура – главное в Московском регионе: прогнозируется облачная погода, пройдут дожди. Местами выпадет до трети месячной нормы.

Ветер будет юго-восточным, его скорость не превысит 10 метров в секунду, уточняет метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки будут распределены неравномерно, уточняет специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Если в центре Москвы может выпасть 5-10 миллиметров осадков, что не превышает 13% месячной нормы. На юго-восточных окраинах мегаполиса дождь будет вдвое интенсивнее. А в Дзержинске и Люберцах при месячной норме в 77 миллиметров осадков ожидается выпадение 25 миллиметров воды. Буквально сразу за МКАДом выпадет до 32 процентов. На юго-востоке Москвы ливни могут сопровождаться грозами.

Ветер будет восточным, его скорость уложится в диапазон от 4 до 9 метров в секунду.

Жара на юге России до конца августа усилится до 30-35 градусов. Вероятность локальных ливней и гроз будет существовать лишь в горных районах Северного Кавказа. Температура, по прогнозам специалиста Центра погоды ФОБОС Елены Волосюк будет на 4-6 градусов превышать климатическую норму. Температура воздуха в 30 градусов и выше прогнозируется и на курортах Крыма, Кавказа, а также на территории Ставропольского края, заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Сентябрьская погода на европейской части России также ожидается теплее климатической нормы.

С 27 по 29 августа сильные дожди накроют центральные и северные районы Хабаровского края.