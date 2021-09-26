Сентябрь в плену циклона: температура в Москве снова ниже климатической нормы

26 сентября на улице пасмурно, местами накрапывает дождь, утром воздух прогрелся до +9,5 градуса, что на три градуса ниже климатической нормы сентября.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тыловой частью североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Москве днем воздух прогреется до +9, +11 градусов, в Подмосковье – от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм ртутного столба.