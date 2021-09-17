Облака и холод: Москва оказалась на гребне скандинавского антициклона

17 сентября на улице пасмурно, без осадков, воздух к 8:00 прогрелся лишь до +6,2 градуса.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться слабовыраженным гребнем скандинавского антициклона и тыловой частью североатлантического циклона. Ожидается облачность с небольшими прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В столице днем столбики термометров не поднимутся выше +9, +11, в Подмосковье – от +7 до +12 градусов, что на 5 градусов ниже нормы сентября.

Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм ртутного столба.