Президент США приказал наказать ответственных за атаку на Кабул

Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден заявил, что американским разведслужбам уже известны организаторы теракта в международном аэропорту Кабула. Это одно из ответвлений группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По словам глав американской администрации, им уже отдан приказ разработать планы по нанесению ударов по объектам и руководству "Исламского государства в Хорасане", и Соединенные Штаты отреагируют на теракт в Кабуле с силой и с точностью в то время и в том месте, которое будет выбрано, и в тот момент, который будет выбран.

Президент США напомнил, что террористическая атака на Кабул унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких, передает ТАСС. "Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!" – подчеркнул Байден.

Кроме того, он отметил, что террористам не удастся остановить проводимую США эвакуацию людей из Афганистана, напомнив, что за последние 11 дней из страны были эвакуированы более 100 тысяч человек. а только за последние 12 часов – еще семь тысяч. Всего же, по словам Байдена, свою страну хотели бы покинуть миллионы афганцев, если бы им была предоставлена такая возможность.