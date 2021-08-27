Мы слабы, мы беспомощны. В США отреагировали на теракт в Кабуле

Дональд Трамп назвал США слабыми и беспомощными. Страной управляют люди, которые не понимают, что делают, уверен бывший президент Соединенных Штатов.

Теракт в аэропорту Кабула – это самая позорная вещь, которая произошла со страной. По мнению Трампа, нынешний президент США Джозеф Байден испортил план вывода войск из Афганистана. Сначала нужно было эвакуировать гражданских, а только потом – военных.

С 14 августа Штаты и их союзники вывезли из страны 105 тысяч человек. Причем в ночь с 26 на 27 августа, то есть уже поле масштабного теракта в аэропорту Кабула, из Афганистана уехали 12 тысяч человек, заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Тем временем США угрожают отомстить организаторам взрыва в столице Афганистана. В частности, Байден приказал подготовить план ударов по позициям группировки "Исламское государство в Хорасане" (запрещено в России).

"Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", – заявил американский лидер.

Штаты уверены, что движение "Талибан" (запрещено в России) не имеет отношения к атаке не аэропорт. Впрочем, 27 августа американские СМИ объявили, что власти США предлагают 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать одного из лидеров талибов Халила ур-Рахмана Хаккани. Уточняется, что 10 лет назад его объявили террористом. Соединенные Штаты уверены, что он действовал от имени "Аль-Каиды" (запрещена в России) и причастен к терроризму, пишет агентство ТАСС.

Напомним, 26 августа в Кабуле прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 110 человек. Среди них 13 американских военнослужащих и 28 бойцов движения "Талибан". Число раненых превышает 1300 человек.

Впрочем, ранее в интервью военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному представитель талибов Забиулла Муджаид заявил, что в хаосе, который царит в районе аэропорта, виноваты военные США. Как только "Талибан" восстановит контроль над воздушной гаванью, афганцы смогут беспрепятственно вылетать из страны и возвращаться обратно.