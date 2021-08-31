Республиканцы раскритиковали "позорное" поражение демократии в Афганистане

31 августа американские войска полностью эвакуировались из Афганистана. Западные СМИ уже окрестили американскую миссию в исламской республике провальной. Такого же мнения придерживаются и конгрессмены-республиканцы. Они резко раскритиковали президента США Джозефа Байдена, который в мае объявил о выводе войск.

Как выяснилось, не все американцы успели покинуть Афганистан до обозначенной талибами даты. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что Байден оставил часть американских граждан "на милость террористов".

Вывод военных осудил республиканец Майкл Уолтц – ветеран войны в Афганистане.

"Джихад победил, демократия проиграла, это позорно", – заявил он, добавив, что теперь США оказались "в меньшей безопасности", чем прежде.

Сенатор-республиканец Рик Скотт согласился с однопартийцем.

"Мы действительно не можем вести бесконечные войны, но масштаб и последствия неудач Байдена в этой ситуации ошеломляют", – приводит слова Скотта "Интерфакс".

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его страна потеряла уважение мирового сообщества в результате вывода войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business. По его мнению, Байден должен извиниться перед согражданами.

"Они (страны мира – ред.) потеряли грандиозное уважение к нашей стране, это просто невообразимо, – отметил Трамп. – Очень важно, что мы как весомый игрок были унижены, союзники не будут смотреть на нас так, как это было раньше".

То, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) взаимодействует с США, подтверждает вывод Трампа. На это обратила внимание политолог, востоковед Елена Супонина. Она напомнила, что Вашингтон просил у талибов дополнительное время на эвакуацию, однако талибы поставили четкое условие: покинуть Афганистан до 31 августа.

Ситуация в Афганистане значительно изменилась за последние недели. Талибы заняли большую часть страны без боя вошли в Кабул и объявили о создании в стране нового правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. В данный момент на северо-востоке страны, в Панджшерской долине, сформировался очаг сопротивления талибам, однако "Талибан" сообщает, что захватил уже три района на этой территории, и наступление продолжается.

Недавно прогремевшие в Кабуле взрывы свидетельствуют о том, что в Афганистане активизировались представители других террористических группировок помимо "Талибана". Так, ответственность за теракты в районе кабульского аэропорта взяла на себя организация "Исламское государство" (запрещена в РФ). Эксперты полагают, что она представляет большую угрозу, чем талибы.