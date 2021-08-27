Собянин рассказал, как поддержат кинематографистов

150 гектаров для кино – в Троицком округе появится гигантская съемочная площадка, на которой режиссеры смогут реализовать любые идеи, вплоть до масштабных батальных сцен. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с деятелями киноиндустрии, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, сообщает программа "Вести-Москва". Кроме того, градоначальник поделился планами по поддержке российского кинематографа.

"Мы создали механизм поддержки кино – он заключается в том, что мы выдаем гранты тем фильмам, которые рассказывают о Москве. Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров, дипломные работы. Пожалуйста, мы такой грант можем учредить для поддержки", – рассказал Сергей Собянин.