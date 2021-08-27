Вынесен приговор матери, чья шестилетняя дочь жила среди хлама в стае кошек

Талдомский суд вынес приговор женщине, дочь которой жила в антисанитарных условиях вместе со стаей кошек. Нерадивую мать приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, 34-летняя Юратэ-Алприка Рейнэ была признана виновной в истязании ребенка и в неисполнении родительских обязанностей.

"По данным следствия, обвиняемая оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме в Талдоме на попечение своего знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку 1-2 раза в неделю, а в остальное же время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды", – рассказали в управлении.

Кроме того, выяснилось, что женщина знала о наличии у ее дочери особенностей развития, но отказалась обследовать ребенка у медиков. Девочка также никогда не посещала детский сад, не умела ходить и говорить, отзывалась на "кис-кис", как окружавшие ее кошки.

Оказалось, что у Рейнэ есть старшая дочь 12 лет. Вместе с ней женщина жила в Новой Москве.

В данный момент оба ребенка находятся в детском доме. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Девочки находятся в безопасности, ими занимаются органы соцзащиты​​​. Маленькая девочка находится в процессе реабилитации, догоняет ровесников в своем развитии. Я держу дело на контроле", – сообщила омбудсмен.

Истощенную девочку в доме, заваленном хламом, обнаружили в марте нынешнего года. Полицейские наткнулись на нее, когда явились с проверкой к мужчине, поведение которого показалось им подозрительным. Выяснилось, что в таких условиях ребенок жил с 2018 года.