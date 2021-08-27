Пилоты упавшей "сушки" выжили

Летчики, потерпевшего аварию под Пермью самолета Су-24, катапультировались и выжили. Сейчас они находятся в больнице. Жизни пилотов ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Летчиков нашли спасатели, облетавшие место крушения на вертолете.

Бомбардировщик Су-24 упал в Верещагинском городском округе Пермского края. Самолет летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесу. На земле разрушений нет.

Самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.